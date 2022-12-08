الاتحاد الإسباني يعلن إقالة مدرب المنتخب لويس إنريكي

وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018، ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق، بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.