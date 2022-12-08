رياضة

الاتحاد الإسباني يعلن إقالة مدرب المنتخب لويس إنريكي

بعد خروج منتخب "لاروخا" من ثمن نهائي على يد المغرب
لويس إنريكي
لويس إنريكي
سبق
سبق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة مدرب منتخبه الأول، لويس إنريكي، على خلفية خروج المنتخب الإسباني من ثمن نهائي مونديال قطر على يد المغرب.

وأخفق منتخب "لاروخا" في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، منذ التتويج باللقب في 2010.

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.

وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018، ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق، بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة، بينما خسر 8 مرات.

الاتحاد الإسباني
كأس العالم FIFA قطر 2022
لويس إنريكي
المنتخب الإسباني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org