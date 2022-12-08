الاتحاد الإسباني يعلن إقالة مدرب المنتخب لويس إنريكي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة مدرب منتخبه الأول، لويس إنريكي، على خلفية خروج المنتخب الإسباني من ثمن نهائي مونديال قطر على يد المغرب.
وأخفق منتخب "لاروخا" في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، منذ التتويج باللقب في 2010.
ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.
وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018، ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق، بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.
وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة، بينما خسر 8 مرات.