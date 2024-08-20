"لاغازيتا": "القادسية" يرغب في ضم نجم "إيه سي ميلان" الإيطالي

تلقى محترف فريق "إيه سي ميلان" الإيطالي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عرضًا رسميًا من نادي القادسية السعودي.
وذكرت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية أن القادسية قدّم عرضًا للنادي الإيطالي في الأسبوع الماضي؛ لبحث إمكانية جلب إسماعيل بن ناصر إلى السعودية هذا الصيف.
وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أن العرض المقدم من السعوديين، أقل من 20 مليون يورو، وهو مبلغ منخفض قليلًا للحصول على موافقة "ميلان" من أجل رحيل لاعبها.
وبحسب ذات الصحيفة، فإن رحيل الجزائري لا يزال ممكنًا، إذا طُرِح اقتراح مناسب، إذ يتابع مسؤولو "ميلان" باهتمام تطور الوضع حول "ابن ناصر".
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كبار الأندية بالمملكة ترغب في التعاقد مع لاعب خط الوسط الدفاعي، موضحةً أن اللاعب منجذب لفكرة اللعب بالدوري السعودي.
ويمتلك لاعب أرسنال السابق (26 عامًا) عقدًا حتى 2027، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.
وكان وصول "ابن ناصر" في عام 2019، من إمبولي، مقابل أقل من 20 مليون يورو، أحد أفضل التحركات التي نفذها "ميلان" في السنوات الأخيرة.