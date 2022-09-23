بمشاركة 19 سيارة لمسافة 183 كلم.. "الراجحي" يتصدر منافسات اليوم الأول لـ"رالي عسير"

شهدت انطلاقة اليوم الأول المرحلة الأولى من منطقة الغضاة وبمشاركة 19 سيارة لمسافة 183 كلم هجوماً كاسحاً من بطل العالم يزيد الراجحي على متن سيارته تويوتا هايلكس فئة T1 والذي واجه منافسة مباشرة من التشيكي ميروسلاف زابلتال، واستمر الراجحي بسيطرته على القسم الأول من هذه المرحلة متصدراً هذا القسم.