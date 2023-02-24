الأحد "الدرعية " تحتضن نزال الحقيقة للملاكمة

من جانبه، قلَّل البريطاني "تومي فيوري" من قدرة خصمه على مجاراته، وأن الانتصار سيكون حليفه، ليضيف هذا الانتصار إلى 8 انتصارات سبق أن حققها دون هزيمة، من بينها 4 بالضربة القاضية، منوِّهاً بالتنظيم والتجهيزات والاستعداد الذي يقدَّم من المنظمين في المملكة،الذي بات أمراً تتميز به المملكة، عطفاً على أحداث رياضية في أكثر من لعبة احتضنتها المملكة واستضافتها بصورة احترافية واستثنائية.