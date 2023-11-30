"فيفا" يكشف النقاب عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر.. "الأخضر" السعودي في المركز 56

تقدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزاً خلال شهر نوفمبر الجاري، ليكون بالمركز 56 عالمياً والخامس آسيوياً في التصنيف.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر الجاري، ليحتل "الأخضر" المركز 56 عالميًا.
وحل "الأخضر" في هذا المركز بعدما نجح في الفوز على باكستان برباعية نظيفة والأردن بهدفين دون رد، في شهر نوفمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز استمرار منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقًا على فرنسا صاحبة المركز الثاني، بينما تقدمت إنجلترا وبلجيكا مركزًا، وهبط منتخب البرازيل مركزين ليصبح خامسًا.