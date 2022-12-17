"الراجحي" بعد تتويجه بلقب شوط "جولتين" المؤهل إلى كأس العالم لـ"سبق": نعتز باستضافة المملكة للبطولات العالمية

وقال "الراجحي" لـ"سبق": الحمد لله تشرفنا بتنظيم هذه البطولة في المملكة العربية السعودية، وحصلنا على المركز الأول في الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لفئة 5 نجوم، على أرضنا وبين جماهيرنا، كما أشكر القائمين على تنظيم البطولة؛ حيث أصبحنا في العهد الزاهر نستضيف كبرى بطولات الفروسية ولله الحمد، ومنها بطولات قفز الحواجز".