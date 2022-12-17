"الراجحي" بعد تتويجه بلقب شوط "جولتين" المؤهل إلى كأس العالم لـ"سبق": نعتز باستضافة المملكة للبطولات العالمية

أبدى فارس المنتخب السعودي للفروسية عبدالرحمن الراجحي، سعادته بتتويجه بلقب شوط "جولتين" لفئة خمس نجوم (ارتفاع 155 مترًا)، الشوط المؤهل إلى كأس العالم، في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني (الأخير) من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، أمس الجمعة؛ وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
وقال "الراجحي" لـ"سبق": الحمد لله تشرفنا بتنظيم هذه البطولة في المملكة العربية السعودية، وحصلنا على المركز الأول في الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لفئة 5 نجوم، على أرضنا وبين جماهيرنا، كما أشكر القائمين على تنظيم البطولة؛ حيث أصبحنا في العهد الزاهر نستضيف كبرى بطولات الفروسية ولله الحمد، ومنها بطولات قفز الحواجز".
وعن تفوقه على مدربه في ذات الجولة قال: "ربما لم يكن المدرب في يومه ولم يحالفه التوفيق فقط، والتوفيق أولًا وأخيرًا من الله سبحانه وتعالى".
وكان الراجحي قد خطف اللقب بعد أنهى الشوط بزمن قدره 45.20 ثانية.
وتحمل "روزنامة" الفارس العالمي السعودي "عبدالرحمن الراجحي" خلال الفترة القريبة المقبلة، المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في العين، ومن ثم بطولة قطر، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.