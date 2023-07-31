قدّم للاعب عرضين.. الهلال يواصل مساعيه لضم النيجيري"فيكتور أوسيمين"

أما مع منتخب نيجيريا فتوج أوسيمين بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً مع النسور الخضراء عام 2015، وكان هدافاً للبطولة، كما مثل المنتخب الأول في 25 مباراة سجل فيها 17 هدفاً، وكان ضمن منتخب نيجيريا الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 بمصر.