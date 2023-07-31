قدّم للاعب عرضين.. الهلال يواصل مساعيه لضم النيجيري"فيكتور أوسيمين"

يسعى مسؤولو نادي الهلال، لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي الهلال يصر على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، هذا الصيف، حيث أرسل النادي عرضين بقيمة 120 و140 مليون يورو إلى نادي نابولي بطل إيطاليا، من أجل الحصول على خدماته هدافه .
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهلال قرر تكثيف مفاوضاته لمحاولة جلب أوسيمين، بعد رفض نابولي العرضين السعوديين، إذ ينتظر نادي الجنوب الإيطالي مبلغاً أعلى.
وكشفت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، أن الهلال لن يتوقف عند هذا الحد، وسيقوم بإرسال عرض جديد.
وبدأ أوسيمين مسيرته الاحترافية في أوروبا من بوابة نادي فولفسبورغ الألماني، قبل أن ينتقل لفرنسا ويدافع عن ألوان فريقَي شارلرواه وليل، ومن ثم جاءت انطلاقته بانتقاله لنابولي في صيف 2020، حيث خاض مع الفريق الإيطالي 101 مباراة سجل فيها 59 هدفاً، وتوج بلقب الدوري الإيطالي الغالي الموسم الماضي بالإضافة للقب الهداف.
أما مع منتخب نيجيريا فتوج أوسيمين بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً مع النسور الخضراء عام 2015، وكان هدافاً للبطولة، كما مثل المنتخب الأول في 25 مباراة سجل فيها 17 هدفاً، وكان ضمن منتخب نيجيريا الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 بمصر.
يشار إلى أن، نادي الهلال تعاقد مع الرباعي البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.