مدرب أستراليا يحذر لاعبيه من قوة المنتخب السعودي "المتحمس": نعرف ما ينتظرنا غدًا

من جانبه، قال "رينارد" في حديث سابق لحساب المنتخب عبر "إكس": "أؤمن بأن السعودية بإمكانها التأهل إلى كأس العالم وأعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم، الوضع الحالي ليس جيدًا، ولكن ليس الأسوأ فهناك ست مباريات مبتقية، 4 خارج الأرض واثنتين على أرضنا، لذلك المهمة واضحة يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم، وما زال كل شيء ممكنًا، لن تكون مهمة سهلة ولكن ممكنة".