مدرب أستراليا يحذر لاعبيه من قوة المنتخب السعودي "المتحمس": نعرف ما ينتظرنا غدًا

حذّر توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي من مواجهة نظيره السعودي "المتحمس"، لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، في مواجهتهما غدًا الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 لكرة القدم.
ويتقدم منتخب اليابان بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بعد أربع مباريات، حيث تتساوى أستراليا والسعودية والبحرين خلفه في سباق المركز الثاني.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره السعودي في ملبورن، قبل أن يلعب الأخير مع إندونيسيا على أرضها، وأستراليا مع البحرين.
وقال بوبوفيتش عن المنتخب السعودي: "نتوقع أن يكون فريقًا نشيطًا وعازمًا، لتحقيق نتيجة، نحن نعرف ما ينتظرنا وعلينا أن نضاهيهم في الحماس والنشاط، لكن مع التحلي بالصبر والهدوء للعب بأسلوبنا في الأوقات المناسبة".
وأضاف: "نشعر بأن الأمر بين أيدينا، في ملعبنا، اللاعبون يبدون هادئين وواثقين، وأريد رؤية ذلك في أدائهم غدًا".
ويدخل المنتخب السعودي المباراة بقيادة رينارد، خليفة الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل قبل ثلاثة أسابيع بسبب سوء النتائج.
وعلّق بوبوفيتش على مواجهة مدرب المنتخب الإيطالي السابق: "رينارد لديه خبرة كبيرة مع المنتخب، فقد قادهم لأربع سنوات وقدم عملًا رائعًا. أبهر الجميع في كأس العالم وأدار المنتخب النسائي (الفرنسي) في أولمبياد (باريس)".
من جانبه، قال "رينارد" في حديث سابق لحساب المنتخب عبر "إكس": "أؤمن بأن السعودية بإمكانها التأهل إلى كأس العالم وأعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم، الوضع الحالي ليس جيدًا، ولكن ليس الأسوأ فهناك ست مباريات مبتقية، 4 خارج الأرض واثنتين على أرضنا، لذلك المهمة واضحة يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم، وما زال كل شيء ممكنًا، لن تكون مهمة سهلة ولكن ممكنة".
وتابع: "من ناحية الحافز والمشاركة، على اللاعبين أن يكونوا متفانين للمنتخب، وأظن أن هذا تحدٍّ رائع، وإذا تذكرنا التأهل إلى كأس العالم 2022 الكثير من اللاعبين كانوا بهذه الذكريات، وأثق بأنهم سيقاتلون لفعلها مجددًا".