اعتماد "عبدالله الشهري" ضمن نخبة حكام الساحة الآسيويين

وقال "المسحل": إن هذا الإنجاز الجديد للتحكيم السعودي، يمثل ثمرة دعم وجهد متواصلين للارتقاء بمستوى الحكام السعوديين الذين وضعوا أسماءهم، ضمن نخبة حكام القارة، وحققوا تواجدًا بارزًا في العديد من الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية خلال المدة الماضية.