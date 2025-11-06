دوري روشن للمحترفين: برباعية.. الخليج يعاقب الحزم رغم النقص العددي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزًا كبيرًا على نظيره الحزم بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد أبوشقارة.