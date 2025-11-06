دوري روشن للمحترفين: برباعية.. الخليج يعاقب الحزم رغم النقص العددي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزًا كبيرًا على نظيره الحزم بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد أبوشقارة.
بدأ الخليج المباراة بقوة، حيث افتتح فورتونيس التسجيل في الدقيقة 8، قبل أن يدرك مارتينيز التعادل للحزم في الدقيقة 38. وبعدها أضاف ماسوراس الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، عزز فيرنانديز تقدم الخليج بهدف ثالث في الدقيقة 58، قبل أن يتعرض للطرد بعد دقيقتين فقط، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين. رغم ذلك، تمكن ماسوراس من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75، مؤكدًا تفوق فريقه.
بهذا الانتصار، رفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الحزم عند 6 نقاط.