"النصر السعودي " يجتمع مع وكلاء "لوكا مودريتش" ..واللاعب يعطي الأولوية لـ "ريال مدريد"

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" ، عن أن إدارة النصر السعودي ستجتمع مع وكلاء الكرواتي لوكا مودريتش بنهاية الشهر الجاري في الرياض.