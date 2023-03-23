"النصر السعودي " يجتمع مع وكلاء "لوكا مودريتش" ..واللاعب يعطي الأولوية لـ "ريال مدريد"

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" ، عن أن إدارة النصر السعودي ستجتمع مع وكلاء الكرواتي لوكا مودريتش بنهاية الشهر الجاري في الرياض.
وقال غاليتي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إن إدارة النصر ستقوم بعرض تفاصيل العرض المقدم للاعب ريال مدريد لمحاولة إتمام الصفقة .
وفي نفس السياق أفاد الصحفي فابريزيو رومانو أن اللاعب ينتظر ريال مدريد ويعطيه الأولوية الكاملة له من أجل تجديد عقده والبقاء في النادي .
وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضاً سابقاً لمودريتش صاحب الـ37 عاماً والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة ،وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.