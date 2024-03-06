"نبيل فقير" يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

أبدى الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، استعداده للانتقال إلى دوري المحترفين السعودي، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "estadiodeportivo" نقلًا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية؛ فإن اللاعب الفرنسي الذي اقترب من مغادرة ريال بيتيس، لا يمانع من اللعب بالدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن من المرجّح أن يغادر "فقير" ناديه الإسباني بعد نهاية هذا الموسم؛ خاصة بعد تداول أنباء عن رغبة ناديه في بيع عقده بالصيف المقبل.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديَي النصر والهلال يتنافسان بقوة للتعاقد مع نبيل فقير؛ حيث تواصلت إدارتا الناديان مع وكيل اللاعب لبحث الأمر.
ويلعب نبيل فقير البالغ من العمر 30 عامًا، لريال بيتيس منذ يوليو 2019، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015.