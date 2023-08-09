بمشاركة أكثر من 20 متدربًا ومتدربة.. انطلاق معسكر تجارب الأداء لرياضة الهوكي بجدة

انطلق معسكر تطوير الأداء الأول لرياضة هوكي الميدان، صباح اليوم، الذي يقيمه الاتحاد السعودي للهوكي في محافظة جدة.
ويشارك في المعسكر أكثر من 20 متدربًا ومتدربة تم اختيارهم من قِبَل الاتحاد السعودي للهوكي بعد معسكرات تجارب الأداء السابقة.
ويهدف المعسكر إلى تطوير مستوى وأداء اللاعبين واللاعبات في اللعبة عبر إقامة برامج تدريبية رياضية مكثفة؛ وذلك عبر كوادر فنية متخصصة تحت مظلة الاتحاد.
وأكد المهندس محمد المنديل رئيس الاتحاد السعودي للهوكي، أن من أهداف الاتحاد تطوير ممارسي رياضة الهوكي وصقلهم لياقيًّا وبدنيًّا.
وقال: من مستهدفات الاتحاد السعودي للهوكي الأساسية تمثيل المملكة في المنافسات والمحافل الدولية والقارية.