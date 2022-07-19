الطائي يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الطائي اليوم الثلاثاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، التي تخوّل له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، تصدر شهادة الكفاءة المالية للطائي".
وجاء حصول الطائي على الشهادة، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس الماضي.
وحسب لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، فإن التزامات نادي الطائي واجبة السداد حتى 31 مارس الماضي، تبلغ 8 ملايين و988 ألفًا و185 ريالًا.
وحددت لجنة الكفاءة يوم 21 أغسطس المقبل، آخر موعد للوفاء بهذه الالتزامات.
ويعد المهاجم الأنجولي جوي مبينزا وحارس المرمى البرازيلي فيكتور براجا، بالإضافة إلى المدافع السعودي عبدالمحسن فلاتة، أبرز صفقات الطائي في الميركاتو الصيفي حتى الآن.