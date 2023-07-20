آخر المستجدات في مفاوضات النصر مع البرازيلي "أليكس تيليس"

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع البرازيلي أليكس تيليس، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نشره الصحفي "فابريزيو رومانو": فإن مانشستر يونايتد ما يزال ينتظر أن يوقع النصر وثائق صفقة تيليس بعد اتفاق الطرفين شفهيًّا على رسوم قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني، وراتب يبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن مسؤولي النصر يطالبون بمزيد من الوقت للتوقيع على العقد، وإتمام الصفقة.
وكان أليكس تيليس صاحب الـ30 عامًا، قد انضمّ إلى صفوف مانشستر يونايتد فى 2020، وأعير لإشبيلية الموسم الماضي، كما لعب لعدة أندية مثل: غلطة سراي، وإنتر ميلان، وبورتو، غريميو.
ويلعب المدافع البرازيلي أيضًا للمنتخب البرازيلي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 7.50 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.