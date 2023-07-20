آخر المستجدات في مفاوضات النصر مع البرازيلي "أليكس تيليس"

وكان أليكس تيليس صاحب الـ30 عامًا، قد انضمّ إلى صفوف مانشستر يونايتد فى 2020، وأعير لإشبيلية الموسم الماضي، كما لعب لعدة أندية مثل: غلطة سراي، وإنتر ميلان، وبورتو، غريميو.