تجاوز القادسية الكويتي بهدف "ديمبلي".. الاتفاق يواصل انطلاقته الخليجية القوية

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً خارج أرضه بتغلبه على شقيقه القادسية الكويتي بهدف دون رد مساء اليوم على ملعب محمد الحمد بنادي القادسية في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.
ويدين الاتفاق بالفضل إلى لاعبه الفرنسي موسى ديمبيلي صاحب هدف الانتصار الثمين والذي سجله من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول (45+8).
ويتصدر الاتفاق المجموعة الثانية من البطولة الخليجية برصيد 6 نقاط من مباراتين فيما تجمد رصيد القادسية الكويتي عند نقطة وحيدة.
وبحسب نظام البطولة الخليجية فإن مرحلة المجموعات تشهد تأهل فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.