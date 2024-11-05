تجاوز القادسية الكويتي بهدف "ديمبلي".. الاتفاق يواصل انطلاقته الخليجية القوية

وبحسب نظام البطولة الخليجية فإن مرحلة المجموعات تشهد تأهل فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.