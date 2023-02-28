على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.. انطلاق الدور نصف النهائي من بطولة كأس هيرو سانتوش الهندية

وتقام غدًا مباراتا الدور نصف النهائي وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يلتقي فريق بنجاب مع نظيره ميغايالا عند الساعة الثالثة عصرًا، فيما تقام مباراة نصف النهائي الثاني بين فريقي سيرفيس وكارناتاكا عند السادسة والنصف مساءً.