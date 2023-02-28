رياضة
على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.. انطلاق الدور نصف النهائي من بطولة كأس هيرو سانتوش الهندية
ينطلق غدًا الأربعاء بالرياض الدور نصف النهائي من بطولة كأس هيرو سانتوش، أعرق بطولات كرة القدم الهندية، والتي تقام لأول مرة في تاريخها خارج الهند.
وتقام غدًا مباراتا الدور نصف النهائي وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يلتقي فريق بنجاب مع نظيره ميغايالا عند الساعة الثالثة عصرًا، فيما تقام مباراة نصف النهائي الثاني بين فريقي سيرفيس وكارناتاكا عند السادسة والنصف مساءً.
ووصلت بعثات الفرق الأربعة إلى الرياض، أمس الاثنين، استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستستمر حتى الرابع من مارس المقبل.