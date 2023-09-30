"إيفرتون ريبيرو".. لاعب فلامنغو البرازيلي على رادار عدّة أندية سعودية بالميركاتو المقبل

كشف موقع "Onefootball" عن دخول البرازيلي "إيفرتون ريبيرو"، لاعب فلامنغو، دائرة اهتمام عدة أندية سعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لذات الموقع: فإنه بالرغم من رغبة ريبيرو في البقاء والاستمرار مع فلامنغو، إلا أنه يعدّ هدفًا للعديد من الأندية في المملكة العربية السعودية، والبرازيل.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي البرازيلي في ديسمبر القادم حتى الآن لم يكن هناك أي تقدم في المحادثات لتجديد عقده.
ويلعب "إيفرتون ريبيرو" البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي فلامنغو منذ 2017، قادمًا من نادي الأهلي الإماراتي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2014.
وسبق أنْ لعب لعدة أندية مثل: كورينثيانز، ساو كايتانو "إعارة"، كوريتيبا، وكروزيرو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3 ملايين يورو.