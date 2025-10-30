"الأخضر" تحت 16 يواجه الكويت في ختام مجموعات غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، المقامة في الأردن.
ويلاقي الأخضر نظيره المنتخب الكويتي عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب العقبة، في مواجهة حاسمة لختام مشوار دور المجموعات.
ميدانيًا، عاود المنتخب السعودي اليوم الخميس تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق اللاعبون مرانًا استرجاعيًا تلاه تدريب تكتيكي استعدادًا للقاء.
يُذكر أن الأخضر تحت 16 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق ولبنان والكويت.