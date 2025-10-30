"الأخضر" تحت 16 يواجه الكويت في ختام مجموعات غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، المقامة في الأردن.