دوري روشن للمحترفين : التعاون يقلب الطاولة على الطائي .. والوحدة يتغلب على الفيحاء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على شقيقه الطائي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها جيروتو في الدقيقة 20 ثم أضاف ماركو الهدف الثاني في الدقيقة 30 قبل أن يقلص النتيجة اللاعب عبد الملك الشهري بهدف للتعاون في الدقيقة 45+3.
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب جواو بيدرو في تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل للتعاون في الدقيقة 73 قبل أن يضيف اللاعب محمد الكويكبي هدف التعاون الثالث في الدقيقة 86.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده من النقاط عند النقطة رقم 43 فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 22.
كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الفيحاء في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها دوراتي في الدقيقة 47 قبل أن يتعادل ساكالا للفيحاء في الدقيقة 53 ثم يتقدم للوحدة أنسيلمو في الدقيقة 56.
بتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده من النقاط عند النقطة رقم 30 في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 32.