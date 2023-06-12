أخضر السيدات يواجه نظيره منتخب أندورا وديًا في معسكره بإسبانيا

وكانت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا استدعت 27 لاعبة لخوض غمار المعسكر الخارجي وهن: "سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، نوال القليش، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، أميرة أبو السمح، ريما الثقفي، ليان جوهري، سارة حمد، داليا أبو لبن، صبا توفيق، مجد العتيبي، البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد".