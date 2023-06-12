أخضر السيدات يواجه نظيره منتخب أندورا وديًا في معسكره بإسبانيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي الإعدادي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية من 4 حتى 18 من شهر يونيو الحالي تأهبًا لأول مواجهاته الودية في إسبانيا.
وسيواجه أخضر السيدات نظيره منتخب أندورا غدًا الاثنين على ملعب Estadi Municipal De Peralada في مدينة جيرونا الإسبانية.
وستجدد لقاء المنتخبين مجددًا يوم السبت القادم الموافق 17 يونيو الجاري في إطار استعدادات المنتخب السعودي للاستحقاقات القادمة.
وكانت المديرة الفنية للمنتخب السعودي الفنلندية روزا لابي سيبالا استدعت 27 لاعبة لخوض غمار المعسكر الخارجي وهن: "سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، نوال القليش، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، أميرة أبو السمح، ريما الثقفي، ليان جوهري، سارة حمد، داليا أبو لبن، صبا توفيق، مجد العتيبي، البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد".