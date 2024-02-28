في افتتاح الجولة 22 من دوري روشن: النصر أمام الحزم والتعاون يواجه الوحدة

تنطلق اليوم الخميس أولى مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام 3 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بجدة.
يدخل الوحدة المباراة وهو بالمركز التاسع، برصيد 26 نقطة، بينما يشارك التعاون باللقاء وهو يمتلك 38 نقطة ويحتل المركز الرابع.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يشارك الرائد باللقاء وهو يحتل المركز الـ14، ولديه 20 نقطة، في حين يقع الفيحاء بالمركز العاشر، ولديه 25 نقطة.
يلتقي النصر والحزم في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.
يدخل النصر المواجهة وهو وصيف دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يقع الحزم بالمركز الـ18 (الأخير)، و يمتلك 14 نقطة.