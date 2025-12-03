الأخضر الأولمبي يبدأ استعداداته في الدوحة.. والتحاق العبيد وبرناوي بالمعسكر

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، والتي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري.