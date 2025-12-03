الأخضر الأولمبي يبدأ استعداداته في الدوحة.. والتحاق العبيد وبرناوي بالمعسكر

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، والتي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر الأولمبي" حصتهم التدريبية على ملاعب أسباير، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو وجهازه الفني المساعد، حيث شملت الحصة تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة فنية على نصف مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب تحضيراته لمواجهة منتخب البحرين مساء الجمعة، في أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات قطر والكويت.
من جهة أخرى، التحق اللاعبان عبدالرحمن العبيد ومحمد برناوي بمعسكر المنتخب في قطر، بعد فراغهما من المشاركة مع ناديهما في الجولة الثامنة من دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا.