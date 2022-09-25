في وداعية "الخالدي".. الهلال يكسب القادسية الكويتي بثنائية

بهدفين دون مقابل، ودع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حارس مرمى فريق القادسية الكويتي نواف الخالدي، في مهرجان اعتزال الأخير، مساء اليوم الأحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الهلال ونظيره القادسية الكويتي، على أرض ملعب الشيخ جابر الأحمد في الكويت.