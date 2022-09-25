في وداعية "الخالدي".. الهلال يكسب القادسية الكويتي بثنائية

بهدفين دون مقابل، ودع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حارس مرمى فريق القادسية الكويتي نواف الخالدي، في مهرجان اعتزال الأخير، مساء اليوم الأحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الهلال ونظيره القادسية الكويتي، على أرض ملعب الشيخ جابر الأحمد في الكويت.
جاءت أهداف الضيف على مدار الشوطين عن طريق الأرجنتيني فييتو عند الدقيقة 5 والنيجيري إيغالو عند الدقيقة 92.
وقدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، قميص الهلال بتوقيعات اللاعبين هدية رمزية لرئيس نادي القادسية والحارس المحتفى به.
وأشار الخالدي إلى أن مشاركة الهلال في مهرجان اعتزاله تظل محل فخر له وقال في تصريح له "سأظل قدساوياً هلالياً".