يورجن كلوب: لم يصل عرض رسمي من الاتحاد لضم صلاح وإذا وصل سنرفضه!

حسم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، موقفه من عرض الاتحاد، لضم نجم فريقه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط أسم محمد صلاح بالانتقال إلى السعودية واللعب في صفوف الاتحاد، بعد تلقيه عرضاً ضخماً بقيمة 100 مليون يورو، لضمه بالموسم الجديد.
وقال كلوب في مؤتمر الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز: "محمد صلاح لاعب في ليفربول مهم وأساسي لكل ما نقوم به في الفريق" .
ونفى المدرب الألماني وجود عرض للاعب المصري من قبل نادي الاتحاد، حيث قال: "يوجد أي شيء، وحتى إن كان هناك شيء ما، الإجابة واضحة هي لا".
وشدد خلال تصريحه أنه لا توجد أي نية لبيع صلاح، بالرغم من الأخبار المتداولة، مشيراً إلى أن محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع نادي ليفربول".
وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.