الهلال لتأكيد بدايته القوية.. القادسية للحفاظ على العلامة الكاملة.. التعاون والأخدود لطي صفحة الهزيمة

وتفتتح مواجهات اليوم بلقاء الخليج مع الفيحاء عند الساعة (6:25) مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. الخليج يسعى لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على الشباب في الجولة الماضية، بينما يطمح الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بعد تغلبه على الفتح في الجولة الأولى.