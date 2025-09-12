الهلال لتأكيد بدايته القوية.. القادسية للحفاظ على العلامة الكاملة.. التعاون والأخدود لطي صفحة الهزيمة

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، تتصدرها قمة الهلال والقادسية على ملعب المملكة أرينا بالرياض عند الساعة التاسعة مساءً.
الهلال يدخل اللقاء بطموح الحفاظ على العلامة الكاملة وتأكيد انطلاقته القوية في مشوار المنافسة على اللقب، معتمدًا على ترسانة من النجوم المحليين والدوليين، يتقدمهم الفرنسي ثيو هيرنانديز القادم من ميلان، والأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول السابق.
في المقابل، يسعى القادسية بقيادة مدربه الإسباني ميشيل غونزاليس لمواصلة بدايته الإيجابية بعد فوزه في الجولة الأولى على النجمة، معتمدًا على خبرة قائده ناتشو، والحارس البلجيكي كاستيلس، والبرتغالي أوتافيو، إضافة إلى ياسر الشهراني والمتألق مصعب الجوير.
وفي مباراة أخرى، يلتقي الأخدود مع التعاون عند الساعة (6:45) مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران. الفريقان يدخلان المواجهة لتعويض خسارتهما الثقيلة في الجولة الأولى، حيث خسر الأخدود أمام الاتحاد، فيما سقط التعاون على أرضه أمام النصر.
وتفتتح مواجهات اليوم بلقاء الخليج مع الفيحاء عند الساعة (6:25) مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. الخليج يسعى لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على الشباب في الجولة الماضية، بينما يطمح الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بعد تغلبه على الفتح في الجولة الأولى.