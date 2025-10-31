دوري روشن: رغم طرد "ديمبيلي".. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتفاق والحزم

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الاتفاق والحزم بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدّم الاتفاق أولًا عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الحزم التعادل بواسطة مارتينيز في الدقيقة 63، ثم أضاف عمر السومة الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 65، فيما أنقذ موهاو نكوتا فريقه الاتفاق بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90.
وشهدت المباراة طرد لاعب الاتفاق موسى ديمبيلي في الدقيقة 57 بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، ما أثّر على أداء فريقه خلال مجريات اللقاء.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط، فيما وصل الحزم إلى 6 نقاط في سلم ترتيب دوري روشن السعودي.