دوري روشن: رغم طرد "ديمبيلي".. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتفاق والحزم

تقدّم الاتفاق أولًا عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الحزم التعادل بواسطة مارتينيز في الدقيقة 63، ثم أضاف عمر السومة الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 65، فيما أنقذ موهاو نكوتا فريقه الاتفاق بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90.