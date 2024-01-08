محافظ الطائف يُكرم الحاصلين على ميداليات دورة الألعاب السعودية

كرَّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، اليوم الاثنين، الحاصلين على ميداليات دورة الألعاب السعودية 2023م، من نادي "عكاظ ووج"، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي.