محافظ الطائف يُكرم الحاصلين على ميداليات دورة الألعاب السعودية

كرَّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، اليوم الاثنين، الحاصلين على ميداليات دورة الألعاب السعودية 2023م، من نادي "عكاظ ووج"، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي.
وهنأ المحافظ اللاعبين بهذا الإنجاز ومضاعفة الجهد، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الله، ثم بفضل التخطيط السليم والاهتمام بالألعاب المختلفة.
ونوه إلى الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من القيادة الرشيدة أيدها الله.
وحث القائمين على الرياضة في المحافظة على مضاعفة الجهود، ودعم المواهب الرياضية بالطائف؛ للتنافس في المسابقات كافة.
من جهته، عبّر مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي نادي "عكاظ ووج"، عن خالص الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه ومتابعته للإنجازات الرياضية، وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها أندية المحافظة.