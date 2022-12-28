الهلال: نفتقد لخدمات البريك لمدة 6 أسابيع.. لهذا السبب

وقال النادي في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أوضحت الفحوصات الطبية عن حاجة "محمد البريك" إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ما بين 5 إلى 6 أسابيع عقب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق خلال مواجهة النصر الماضية".