الهلال: نفتقد لخدمات البريك لمدة 6 أسابيع.. لهذا السبب

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن غياب الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول محمد البريك، عن الملاعب لمدة تتجاوز 6 أسابيع بسبب الإصابة.
وقال النادي في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أوضحت الفحوصات الطبية عن حاجة "محمد البريك" إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ما بين 5 إلى 6 أسابيع عقب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق خلال مواجهة النصر الماضية".
وكان اللاعب تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول في مواجهة الديربي أمام النصر، والتي انتهت "2-2"؛ مما اضطر المدرب الأرجنتيني رامون دياز لاستبداله باللاعب ناصر الدوسري.