الأخضر الشاب يتعادل سلبيًّا مع الصين في معسكر الأحساء

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب الصين، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء، المقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين.