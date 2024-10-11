الأخضر الشاب يتعادل سلبيًّا مع الصين في معسكر الأحساء

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب الصين، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء، المقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، سعود هارون، عواد أمان، بسام هزازي، حسن المسلم، حسين الرقواني، زياد الغامدي، سعد حقوي وحمد الخريف.
ويواصل أخضر تحت 20 عامًا غدًا السبت تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب الصين مساء الاثنين المقبل في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي.