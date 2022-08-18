"نِزال البحر الأحمر" بجدة.. ترقّب لحسم بطولة العالم في الملاكمة

ينتظر عشاق ومحبو رياضة الملاكمة بشغف بالغ، يوم السبت المقبل الموافق الـ20 من أغسطس الجاري مشاهدة "نِزال البحر الأحمر"؛ حيث يترقب العالم نزال العودة لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا"، والذي تستضيفه المملكة بمحافظة جدة.
ويُعد هذا الحدث التاريخي الذي ستشهده صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحدث أهم المنافسات الرياضية العالمية والذي يحظى باهتمام غير مسبوق، لا سيما وأنه نزال قوي لم يحدث منذ التسعينيات الميلادية.
وسيقف الملاكمان وجهًا لوجه للمرة الأخيرة في حدث الوزن الرسمي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، كما تنطلق يوم السبت الفعاليات والأنشطة من خلال النزالات الثانوية التي تسبق الحدث العالمي، ليستعد بعد ذلك الجميع لمشاهدة نزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل.
ويتضمن "نزال البحر الأحمر" مجموعة من المواجهات الثانوية "الأندر كارد"، والتي ستنطلق قبل النزال التاريخي؛ حيث ستضم عددًا من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة؛ إذ يواجه البطل السعودي "زياد المعيوف"، الملاكم الأوكراني للوزن الخفيف الثقيل "دانيال لابين"؛ حيث يحمل المعيوف 5 انتصارات نظيفة، ويسعى إلى مواصلة مسيرته الرياضية الناجحة، وتعزيز خبراته.
ويشارك نجم الوزن الثقيل الأوكراني "فيليب هرغوفيتش"، الذي يحمل في سجله 14 انتصارًا خاليًا من الهزائم، من بينها 12 انتصارًا بالضربة القاضية، عندما يواجه الملاكم الصيني "تشانغ زيلي"، وفي رصيده تعادل واحد و24 انتصارًا نظيفًا، من بينها 19 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للقب بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الثقيل.
وتستعد الملاكمة البريطانية من أصول صومالية "رملا علي"، التي يحمل سجلها 6 انتصارات نظيفة، من بينها انتصار واحد بالضربة القاضية؛ لمواجهة "كريستال جارسيا نوفا"، التي يحمل سجلها 10 انتصارات، جميعها بالضربة القاضية وخسارتين، كما ستشهد المنافسات نزالًا للملاكم الأوكراني "دانيل لابين" من الوزن الثقيل الأخف، الذي يحمل سجله 5 انتصارات نظيفة.
ويعود النجم البريطاني "كالوم سميث"، الذي سجل 28 انتصارًا من بينها 20 فوزًا بالضربة القاضية وخسارة واحدة، إلى الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي شهدت في شهر سبتمبر 2018 فوزه على مواطنه "جورج جروفز" في الجولة السابعة من نزالهما، وحصوله على لقب السوبر العالمي للملاكمة في الوزن المتوسط، بالإضافة إلى فوزه ببطولة محمد علي كلاي للملاكمة.
ويواجه "سميث" وهو الأول عالميًّا عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الملاكم الفرنسي "ماتيو بودرليك" بطل أوروبا والمصنف ثانيًا عالميًّا، الذي يحمل 21 انتصارًا وخسارة واحدة، من بينها 12 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للمنافسة على اللقب العالمي الذي يحمله الملاكم الروسي "أرتور بيتربيف"؛ حيث تمثلت آخر مشاركات سميث على الحلبة في نزال ثانوي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي في ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن إطار منافسات النزال الأول بين "أوسيك" و"جوشوا"، عندما تغلب على الملاكم "لينين كاستيلو" بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية من نزالهما، ليواصل "سميث" بذلك مسيرة انتصاراته، بعد خسارته بالنقاط قبل ذلك أمام المكسيكي "ساول ألفاريز" (الملقب بـكانيلو).
وسيحصل الفائز على لقب إضافي، وهو لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع؛ فيما يسعى البريطاني "جوشوا" إلى استعادة ألقابه مجددًا في المملكة؛ حيث سَبَق له أن فعل ذلك عام 2019، عندما تغلب على المكسيكي "آندي رويز جونيور" في الدرعية.
يُذكر أن هذا النزال ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة بعد النزال الذي أقيم على حلبة "الدرعية" في شهر ديسمبر من عام 2019م، والذي توج فيه الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.
وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير الرياضية، من خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية العالمية الدولية في مختلف الألعاب الرياضية؛ تعزيزًا لممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في العديد من الرياضات إقليميًّا وعالميًّا لمواكبة رؤية المملكة 2030؛ مما جعلها محط أنظار العالم من خلال صناعة رياضة تنافسية على مستوى عالٍ، إضافة إلى تطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية.