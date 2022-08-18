"نِزال البحر الأحمر" بجدة.. ترقّب لحسم بطولة العالم في الملاكمة

ويواجه "سميث" وهو الأول عالميًّا عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الملاكم الفرنسي "ماتيو بودرليك" بطل أوروبا والمصنف ثانيًا عالميًّا، الذي يحمل 21 انتصارًا وخسارة واحدة، من بينها 12 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للمنافسة على اللقب العالمي الذي يحمله الملاكم الروسي "أرتور بيتربيف"؛ حيث تمثلت آخر مشاركات سميث على الحلبة في نزال ثانوي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي في ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن إطار منافسات النزال الأول بين "أوسيك" و"جوشوا"، عندما تغلب على الملاكم "لينين كاستيلو" بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية من نزالهما، ليواصل "سميث" بذلك مسيرة انتصاراته، بعد خسارته بالنقاط قبل ذلك أمام المكسيكي "ساول ألفاريز" (الملقب بـكانيلو).