بهدفي ماني و"مارتينيز".. النصر يعبر الخلود ويعتلي الصدارة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الخلود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدفين نظيفين.
سجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة 52، قبل أن يضيف المدافع مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وشهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة لصالح الخلود، تصدى لها حارس النصر راغد النجار في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما بقي الخلود بلا أي رصيد.