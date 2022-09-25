تحت رعاية "فهد بن سلطان".. انطلاق بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا"

انطلقت مساء اليوم بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا" التي تستضيفها جامعة فهد بن سلطان، تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أميرِ منطقة تبوك، وتستمر خمسةَ أيام، بمشاركة 85 لاعبًا من أندية ذوي الإعاقة "تبوك والمدينة المنورة والأحساء والدمام والطائف"، تحت شعار "أنتم منَّا ونحن معكم".
وأوضح مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوي الإعاقة سلطان جبارة، أن البطولة تأتي بالشراكة مع الجامعة وفرعَيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة؛ إذْ تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة المنطقة؛ دعمًا للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، مبينًا أن البطولة تضمُّ عددًا من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية؛ رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.
من جهته أشار رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية بالبطولة محسن آل إسماعيل، إلى أن هذه المنافسات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، منوِّهًا إلى أهمية اللعبة؛ لما لها من فوائد إيجابية على دمج ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع، مؤكدًا مشاركة 24 حكمًا من العناصر الرجالية والنسائية من المملكة وخارجها.