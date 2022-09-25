تحت رعاية "فهد بن سلطان".. انطلاق بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا"

وأوضح مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوي الإعاقة سلطان جبارة، أن البطولة تأتي بالشراكة مع الجامعة وفرعَيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة؛ إذْ تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة المنطقة؛ دعمًا للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، مبينًا أن البطولة تضمُّ عددًا من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية؛ رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.