رئيس اللجنة المنظمة لبطولة آسيا يزور تدريبات الأخضر على ملاعب "اسباير"

زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة مقر تدريبات المنتخب السعودي على ملاعب اسباير، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.