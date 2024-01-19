رئيس اللجنة المنظمة لبطولة آسيا يزور تدريبات الأخضر على ملاعب "اسباير"

زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة مقر تدريبات المنتخب السعودي على ملاعب اسباير، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
وجاءت زيارة "آل ثاني" للترحيب ببعثة الأخضر في بلدهم الثاني دولة قطر، والوقوف على جاهزية جميع مرفقات معسكر المنتخب السعودي.
من جهته، قدَّم المسحل شكره وتقديره لرئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة منه للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، وهنأ على النجاح الباهر لحفل افتتاح البطولة، وثمّن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، متمنيًا التوفيق والنجاح في تقديم نسخة مميزة.