بقيادة "محمد صلاح".. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم (للمرة الرابعة في تاريخه) بعد فوزه على نظيره الجيبوتي بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب "إستاد العربي الزاولي" في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.