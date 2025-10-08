بقيادة "محمد صلاح".. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم (للمرة الرابعة في تاريخه) بعد فوزه على نظيره الجيبوتي بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب "إستاد العربي الزاولي" في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.
وافتتح إبراهيم عادل التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأضاف النجم المخضرم محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (14) و(84) على التوالي، لينفرد بصدارة هدافي التصفيات الإفريقية بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.
وتصدر منتخب مصر مجموعته بـ(23) نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية مباريات المجموعة.