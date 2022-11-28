" كنو" اكتفى بتمارين استرجاعية.. الأخضر يواصل إعداده للقاء المكسيك

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك بعد يوم غدٍ الأربعاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .