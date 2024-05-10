"فهد بن جلوي" يرأس الوفد السعودي في عمومية الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأّس سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العمومية الثالثة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تعقد غدًا السبت، في العاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة السيد "راجا راندير سينغ" رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.
ويضمّ الوفد الرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والمراسم الأستاذ عبدالعزيز البقوص.
وستناقش الجمعية التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للمجلس الأولمبي الآسيوي، إضافة إلى التقارير المرحلية عن الدورات الأربع المقبلة؛ وهي: دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري بتايلاند شهر نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين شهر فبراير 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند بأوزبكستان، ودورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي ناغويا اليابان عام 2026.