"فهد بن جلوي" يرأس الوفد السعودي في عمومية الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يترأّس سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العمومية الثالثة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تعقد غدًا السبت، في العاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة السيد "راجا راندير سينغ" رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.