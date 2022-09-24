في ختام البطولة الدولية.. الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته لمواجهة مقدونيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا، والذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.