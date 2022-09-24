في ختام البطولة الدولية.. الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته لمواجهة مقدونيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا، والذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طَبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية بعد غد الاثنين، ضمن الدورة الودية التي يستضيفها منتخب كرواتيا.