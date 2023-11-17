الرياض تستضيف الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي لرياضة الخماسي الحديث

ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للخماسي الحديث ناصر الدغيثر الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية.