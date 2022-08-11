5 ميداليات سعودية.. في ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية 2021"

وفي منافسات الرماية، اختتم رماة الأخضر مشاركتهم في الدورة، بحلول فيصل الدعجاني في المركز الخامس عشر بمجموع 116 من أصل 125 طبقًا، ومحمد الشريدة بالمركز الـ20 بعد أن رمى 114 طبقًا، وفهد المطيري بالمركز الـ25 بمجموع 110 طبق.