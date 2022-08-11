5 ميداليات سعودية.. في ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية 2021"

تابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، أمس الخميس، عددًا من منافسات دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي "قونية2021" وتوج القيرغيزستاني ارانز اكمالتالييف بذهبية وزن 70 كجم ضمن منافسات المصارعة، والمغربية سكينة صهيب بذهبية وزن تحت 46 كجم في التايكوندو.
فيما توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الإسلامية، الرباع السعودي منصور آل سليم بذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع لمنافسات وزن 55 كجم ضمن مسابقة رفع الأثقال التي انطلقت منافساتها أمس الخميس.
وجاء تحقيق آل سليم للميداليات، بعد أن رفع 115 كجم في الخطف، و137 كجم في النتر، و252 نقطة في المجموع.
وفي منافسات كرة الطاولة، حقق لاعبو المنتخب السعودي علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي وخالد الشريف وتركي المطيري، الميدالية الفضية لمنافسات الفرق، عقب خسارتهم من إيران في نهائي المسابقة بنتيجة 3-0.
وكان أخضر الطاولة، قد تأهل للنهائي، عقب فوزه على قيرغيزستان ولبنان بثلاثية نظيفة، ثم كسب أذربيجان واليمن على التوالي في ربع ونصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.
وفي التايكوندو، أحرز اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 80 كجم عقب خسارته في نصف النهائي أمام التركي حسين تاركال بنتيجة 7-8.
وكان المبروك قد فاز في أولى مواجهاته على الماليزي زبير محمد بجولتين نظيفتين، ثم تأهل إلى نصف النهائي على حساب السنغالي سومار أبا بكار بالنتيجة نفسها.
وبهذه الميداليات ارتفع رصيد المملكة من الميداليات إلى 12 ميدالية (ذهبية واحدة وسبع فضيات وأربع برونزيات).
تأهل فريق التتابع السعودي 4×100م والمكون من عبد الله أبكر ومحمد داود وأحمد المرواني وفهاد السبيعي إلى نهائي سباق 100م الذي سيُقام عند الساعة 6:40 من مساء اليوم الجمعة؛ بعد أن جاؤوا ثالثًا في نصف النهائي بزمن 40.12 ثانية.
وفي نهائي مسابقة إطاحة المطرقة، حل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد الدبيسي بالمركز الثامن بعد أن رمى لمسافة 62.30م.
يُذكر أن منافسات ألعاب القوى اليوم، شهدت تتويج العدائين يوسف مسرحي ومازن الياسين بفضية وبرونزية سباق 400م اللتان حققاها الأربعاء الماضي.
وفي منافسات الرماية، اختتم رماة الأخضر مشاركتهم في الدورة، بحلول فيصل الدعجاني في المركز الخامس عشر بمجموع 116 من أصل 125 طبقًا، ومحمد الشريدة بالمركز الـ20 بعد أن رمى 114 طبقًا، وفهد المطيري بالمركز الـ25 بمجموع 110 طبق.
أنهت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال منيرة عبد الله، مشاركتها في الدورة، بحلولها رابعًا في منافسات وزن 49 كجم بمجموع 108 نقطة في أول مشاركة خارجية لها، وجاءت زميلتها غادة الطاسان رابعًا في منافسات وزن (45) بمجموع 102 نقطة.
حل لاعب المنتخب السعودي للسباحة البارالمبية تركي الحربي بالمركز الخامس في نهائي سباق 100م حرة بزمن 1.10.39 دقيقة.
وكان الحربي قد تأهل للنهائي، بنيله المركز الثالث في نصف النهائي بزمن 1.09.18 دقيقة، فيما جاء زميله إبراهيم المرزوقي سادسًا بزمن 1.58.64 دقيقة.
وبذلك اختتم أخضر السباحة البارالمبي مشاركته بالدورة.
يدخل الرباع السعودي سراج آل سليم المنافسة بقوة على الميداليات الثلاث لوزن 61 كجم عند الحادية عشرة صباح اليوم فيما يطمح زميله نواف المزيدي للفوز في إحدى ميداليات وزن 67 كجم عند الثانية ظهرًا.
وستشهد منافسات اليوم تسجيل المشاركة الأولى للرباعة العنود الشهري في وزن 59 كجم عند الرابعة والنصف عصرًا.
يبحث المنتخب السعودي لكرة اليد عند الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة، عن تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، عندما يلاقي نظيره القطري الذي يملك الرصيد ذاته بنقطتين كوصيف للمجموعة.
وكان الأخضر قد فاز في أولى مبارياته أمس على نظيره المغربي بنتيجة 29-25.
يُذكر أن المجموعة الأولى تضم السعودية وقطر والمغرب، وتضم الثانية إيران متصدر المجموعة والوصيف تركيا والمنتخب الأذربيجاني الذي خرج من منافسات الدورة.
يدشن المنتخب السعودي للمصارعة عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، مشاركته في منافسات المصارعة الرومانية بفريق مكون من حسن برناوي (72 كجم) ومسفر السبيعي (63 كجم) وإبراهيم فلاتة (97 كجم).
يختتم لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركتهم اليوم الجمعة، بوجود حمود العلواني في نهائي الوثب الطويل عند الساعة 5:50م، ومشاركة فريق التتابع يوسف مسرحي ومازن الياسين وإبراهيم فتيني ومحمد المعاوي في نهائي سباق 4×400م عند السابعة مساءً.
يدشن لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو أحمد المولد مشاركته بالدورة بالوجود في منافسات مسابقة 74 كجم عند التاسعة من صباح اليوم الجمعة.