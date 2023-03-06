إصابة الكاحل في القدم اليمنى ينهي موسم لاعب باريس سان جيرمان "نيمار"

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق، لنهاية الموسم الجاري.
وأشار بي إس جي في بيان طبي عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين "لقد عانى نيمار من عدة إصابات في كاحل قدمه اليمنى في السنوات الأخيرة".
وأوضح البيان "بعد إصابته الأخيرة بالتواء في الكاحل يوم 20 فبراير الماضي، أوصى الجهاز الطبي للنادي بإجراء عملية جراحية لنيمار، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وذلك بعد توصية جميع الخبراء الآخرين الذين تمت استشارتهم".
وقال النادي الباريسي "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة".
وأكد بي إس جي في ختام بيانه، أن نيمار جونيور سيغيب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، قبل أن يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.