شباب أخضر اليد يواصل استعداداته في معسكر سلوفينيا تأهبًا للآسيوية

واصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب "مواليـد 2004م ، تحضيراته الميدانية على فترتين في معسكره المقامة بسلوفينيا حتى 11 يوليو 2024، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (18) لكرة اليد، المقرر إقامتها فـي مملكة الأردن خلال الفترة من الـ (14) وحتى الـ (25) من شهر يوليو المقبل.