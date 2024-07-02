شباب أخضر اليد يواصل استعداداته في معسكر سلوفينيا تأهبًا للآسيوية

واصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب "مواليـد 2004م ، تحضيراته الميدانية على فترتين في معسكره المقامة بسلوفينيا حتى 11 يوليو 2024، استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (18) لكرة اليد، المقرر إقامتها فـي مملكة الأردن خلال الفترة من الـ (14) وحتى الـ (25) من شهر يوليو المقبل.
وأجرى المنتخب السعودي حصة تدريبية في الفترة الصباحية، تركزت على أداء التدريبات الخاصة بالشق الهجومي وتطبيق عددٍ من الاستراتيجيات التي سيتم انتهاجها خلال المنافسات المقبلة.
فيما تركزت الفترة المسائية على أداء التدريبات الخاصة بالشق الدفاعي، وزيادة التناغم في التحركات الدفاعية من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.