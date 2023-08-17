تقارير إعلامية.. "نيمار" يتوسط لإقناع "ماركو فيراتي" بالانضمام للهلال

كشف موقع "Onefootball" عن أن النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال الجديد، يبذل محاولات لإقناع الإيطالي ماركو فيراتي، صديقه في باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى النادي السعودي في الموسم الجديد.
وأفاد الموقع -وفقًا لصحيفة "RMC Sports"- بأن نيمار يحاول إقناع اللاعب الفائز ببطولة يورو 2020، بالانضمام معه للعب في الهلال؛ في ظل رغبة اللاعب بالبقاء في أوروبا.
وأكد الموقع أن عرض الهلال الموجود على الطاولة بلغ نحو 45 مليون يورو؛ لكن إدارة النادي الفرنسي مصممة على الحصول على 50 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات فيراتي.
وذكرت تقارير صحفية أيضًا أن فيراتي يقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان؛ حيث خرج من حسابات المدرب الجديد لويس إنريكي، وقام باستبعاده من المباراة الأولى للفريق ضد لوريان بالدوري الفرنسي.
وانضم ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له في الفترة من 2008، إلى 2012.
ونجحت إدارة الهلال الثلاثاء الماضي، في إتمام صفقة البرازيلي نيمار رسميًّا، لينضم إلى نجوم الفريق البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بالموسم الجديد.