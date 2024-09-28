في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. الشباب للاقتراب أكثر من القمة.. والتعويض شعار قمة الاتفاق والتعاون

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات منتظره نتائجها ستعيد رسم ملامح جدول الترتيب.
يستضيف الفيحاء متذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة ضيفه الرياض سابع الترتيب بـ7 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة عند الساعة (6:25).
يبحث الرياض المنتشي بفوزه على الرائد في الدوري والصفا في كأس الملك عن مواصلة صحوته للوصول إلى الانتصار الثالث هذا الموسم للتقدم أكثر في سلم الترتيب قبل أن يلاقي القادسية في الجولة القادمة.
في المقابل يأمل الفيحاء وقف مسلسل النتائج السلبية ونزيف النقاط المستمر منذ الجولة الأولى للعودة إلى سكة الانتصارات.
يلتقي الشباب خامس جدول الترتيب بـ 9 نقاط ضيفه الرائد العاشر بـ 4 نقاط على ملعب نادي الشباب بالرياض عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
يتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور إضافة إلى الروح المعنوية لدى لاعبيه إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والعروض القوية لانتزاع المركز الثالث ولتأكيد أحقيته في المنافسة على اللقب.
في حين يأمل الرائد محو آثار الهزيمة المفاجئة في الجولة الماضية على أرضه وما بين جماهيره لاستعادة توازنه على أمل العودة سريعًا إلى طريق الفوز.
يخوض التعاون تاسع الترتيب بـ6 نقاط اختبارًا حقيقيًا حينما يستضيف على ملعبه بمدينة بريدة الاتفاق السادس بـ9 نقاط.
التعاون سيسعى جاهزًا إلى نيل نقاط مواجهته أمام الاتفاق الباحث أيضًا عن النقاط للاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة.
يطمح التعاون إلى استعادة توازنه وتضميد جراحه للعودة إلى نغمة الانتصارات لإيقاف مسلسل النتائج السلبية.
في الجهة المقابلة يدخل الاتفاق المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لتعويض الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية.