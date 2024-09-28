في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. الشباب للاقتراب أكثر من القمة.. والتعويض شعار قمة الاتفاق والتعاون

يبحث الرياض المنتشي بفوزه على الرائد في الدوري والصفا في كأس الملك عن مواصلة صحوته للوصول إلى الانتصار الثالث هذا الموسم للتقدم أكثر في سلم الترتيب قبل أن يلاقي القادسية في الجولة القادمة.