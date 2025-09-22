بالفيديو.. "عبدالله الحمدان" بعد التأهل في كأس الملك: الهلال بأسلوب جديد ونتائج العمل ستظهر قريبًا

أكد عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال وصاحب هدف التأهل أمام فريق العدالة، أن الفريق بدأ في تطبيق أسلوب جديد تحت قيادة المدرب الحالي، مشيرًا إلى أن الجماهير ستلمس نتائج هذا العمل قريبًا.
وقال الحمدان في تصريح لقناة "ثمانية" عقب الفوز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين: "ألف مبروك لجماهير الهلال، وهاردلك لفريق العدالة. المباراة لم تكن سهلة، خصوصًا أن المنافس اعتمد على إغلاق المساحات، لكننا استطعنا الوصول وصناعة الفرص حتى تحقق الأهم وهو التأهل".
وأوضح مهاجم الهلال أن التسجيل من خارج منطقة الجزاء كان أحد الحلول المطروحة بسبب الكثافة الدفاعية، مؤكدًا أن التوفيق حالفه في إحراز الهدف الحاسم.
وعن طريقة لعب الفريق، قال الحمدان: "نحن الآن نلعب بأسلوب جديد مع المدرب الحالي، وما زلنا نتأقلم مع هذه المدرسة التدريبية، وبإذن الله ستظهر نتائجها في المستقبل القريب".