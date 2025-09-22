بالفيديو.. "عبدالله الحمدان" بعد التأهل في كأس الملك: الهلال بأسلوب جديد ونتائج العمل ستظهر قريبًا

وقال الحمدان في تصريح لقناة "ثمانية" عقب الفوز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين: "ألف مبروك لجماهير الهلال، وهاردلك لفريق العدالة. المباراة لم تكن سهلة، خصوصًا أن المنافس اعتمد على إغلاق المساحات، لكننا استطعنا الوصول وصناعة الفرص حتى تحقق الأهم وهو التأهل".