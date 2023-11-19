سعد اللذيذ: "رونالدو" منذ البداية كان للنصر.. وبرنامج الاستقطاب تكفل بقيمة الصفقة

أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كانت منذ البداية لنادي النصر، وأن برنامج الاستقطاب هو الذي تكفل بقيمة الصفقة بالكامل.
وأضاف بأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار للهلال كانت مدفوعة بالكامل من برنامج الاستقطاب، كما تكفل البرنامج بقيمة انتقال كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو لاعبَي النصر، في حين تكفل بقيمة صفقة انتقال الحارس المغربي ياسين بونو للهلال الأمير الوليد بن طلال، وكل البيانات التي جاءت على الحسابات الرسمية للأندية حول الصفقات التي دعمها أعضاء شرف هي بيانات صحيحة.
وتابع بأن برنامج الاستقطاب يعمل مع كل الأندية في جميع النواحي، المادية والفنية والقانونية.. والأندية تشعر بمدى الاهتمام الذي تتلقاه من البرنامج.
وأوضح أن تأثير صفقات الأندية الكبرى على باقي الأندية في التعاقدات كان إيجابيًّا؛ إذ جلبت عائدات كبيرة وممتازة على جميع أندية دوري روشن، كزيادة عدد الحضور الجماهيري فوق 20%، كما ارتفعت نسبة مشاهدته بنحو 25% في جميع دول العالم، فيما تضاعفت العوائد المالية للدوري السعودي ثلاث مرات من الرعايات؛ وهذا أدى إلى زيادة مداخيل الأندية، كما أن الأندية استفادت من برنامج الاستقطاب من خلال إتاحة التعاقد مع اللاعبين؛ وهذا أدى إلى زيادة التنافسية بين أندية الدوري.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف أن حجم الدعم لا يرتبط بعدد الاستقطابات، وأن معدلات الدعم للمواسم الثلاثة القادمة متساوية بين الأندية الأربعة (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي).
وأفاد بأن نادي الاتحاد هو من طلب التعاقد مع اللاعب البرتغالي جوتا، والبرنامج تكفل بقيمة الصفقة. ولقد تكلمنا مع إدارة النادي حول استبعاد اللاعب من قائمة الفريق حرصًا على عدم حصول تبعات مالية أو قانونية على النادي، والأندية لديها استقلالية فنية، ونحن لا نتدخل في اختيارات المدربين، وقضية اللاعب موضوع فني بحت، يخص نادي الاتحاد.
وأشار إلى أن نادي الاتحاد تواصل مع البرنامج بشأن إقالة المدرب نونو سانتو، وهذا قرار اتحادي فني خالص، والنادي تكفل بالتبعات المالية لعملية فسخ عقده.. موضحًا أن صفقات الاتحاد الصيفية كانت من اختيار الإدارة الفنية.