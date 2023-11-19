سعد اللذيذ: "رونالدو" منذ البداية كان للنصر.. وبرنامج الاستقطاب تكفل بقيمة الصفقة

وأوضح أن تأثير صفقات الأندية الكبرى على باقي الأندية في التعاقدات كان إيجابيًّا؛ إذ جلبت عائدات كبيرة وممتازة على جميع أندية دوري روشن، كزيادة عدد الحضور الجماهيري فوق 20%، كما ارتفعت نسبة مشاهدته بنحو 25% في جميع دول العالم، فيما تضاعفت العوائد المالية للدوري السعودي ثلاث مرات من الرعايات؛ وهذا أدى إلى زيادة مداخيل الأندية، كما أن الأندية استفادت من برنامج الاستقطاب من خلال إتاحة التعاقد مع اللاعبين؛ وهذا أدى إلى زيادة التنافسية بين أندية الدوري.