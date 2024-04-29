دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: 13 ميدالية سعودية متنوعة في منافسات اليوم

رفع منتخبا المبارزة والسباحة، رصيد المملكة من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تختتم بالإمارات، الأربعاء المقبل، إلى 136 ميدالية (53 ذهبية، 52 فضية، 31 برونزية)، إثر تحقيقهما لـ 13 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الاثنين.
وحقق أخضر المبارزة 7 ميداليات متنوعة (2 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية) في منافسات اليوم الأول للمسابقة التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وجاءت أولى ذهبيات المبارزة، بواسطة اللاعبة تلين القضماني التي فازت في نهائي منافسات سلاح السايبر على زميلتها منيرة العكوز التي حققت الميدالية الفضية بنتيجة 15 – 5.
وفي منافسات سلاح السايبر للشباب، خطف جهاد العبيد، الميدالية الذهبية، بتغلبه على الإماراتي هزاع العبري 15 – 4، في حين نال السعودي أحمد العمران الميدالية البرونزية.
ونال أحمد هزازي فضية سلاح الابيه، عقب خسارته من العماني أحمد هزازي في نهائي المسابقة، بنتيجة 12 – 15.
وحصلت ضي العميري، على المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات سلاح الابيه، في حين حققت زميلتها دانة السعيد الميدالية البرونزية.
ويختتم أخضر المبارزة، مشاركته الخليجية، بالتواجد في منافسات الفرق التي تنطلق عند العاشرة من صباح غد الثلاثاء.
ونال المنتخب السعودي للسباحة، 6 ميداليات متنوعة (1 ذهبية، 3 فضيات، 2 برونزية) في منافسات السباحة التي تختتم غداً الثلاثاء في مجمع الرياضات المائية في أبو ظبي.
وانتزع لاعب المنتخب السعودي للسباحة، زيد السراج، الميدالية الذهبية لسباق 100م حرة تحت 17 سنة، بزمن 52.17 ثانية.
وفازت اللاعبة مشاعل العايد بالميدالية الفضية لسباق 100م حرة لفئة تحت 17 سنة، بزمن 1.04.11 دقيقة.
وفي سباق الـ400م حرة، نال أحمد المعيبد الميدالية الفضية لفئة تحت 17 سنة بزمن 4.16.09 دقيقة تاركاً البرونزية لزميله زياد المسيلم بزمن 4.16.44 دقيقة، وفي ذات السباق لفئة تحت 15 سنة، نال غانم الصلحي الميدالية الفضية بزمن 4.18.31 دقيقة.
واختتم عماد الصبياني، مشاركة السباحة في يومها الثالث، بتحقيقه الميدالية البرونزية لسباق 50م فراشة بزمن 26.50 ثانية.
وينهي الأخضر مشاركته، عندما يتواجد في منافسات الغد التي تنطلق عند الخامسة مساءً.