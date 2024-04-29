دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب: 13 ميدالية سعودية متنوعة في منافسات اليوم

رفع منتخبا المبارزة والسباحة، رصيد المملكة من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تختتم بالإمارات، الأربعاء المقبل، إلى 136 ميدالية (53 ذهبية، 52 فضية، 31 برونزية)، إثر تحقيقهما لـ 13 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الاثنين.