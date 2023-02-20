الهلال يسقط شباب الأهلي دبي بثلاثية.. ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تجاوز نظيره شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "النيجيري" إيغالو، عند الدقيقة 17، بعد استثماره لعرضية "موسى ماريغا" .
وفي الشوط الثاني حضر الهلال "وصيف كأس العالم" في أزهى حلة، حيث أضاف "الكوري" جانغ، هدف التعزيز الثاني برأسية رائعة على دفعتين عند الدقيقة 73 .
وشهدت الدقيقة 75 عودة قائد الهلال "الدولي" سلمان الفرج للملاعب بعد غياب أكثر من شهرين بداعي الإصابة، بدلاً عن "إيغالو ".
وفي الدقيقة 79 قتل "فييتو" آمال الأحمر الإماراتي في العودة للمباراة بهدف هلالي ثالث .
وحضر عمر خربين بهدف شرفي لشباب الأهلي دبي عند الدقيقة 86 .
كما تكفلت العارضة الزرقاء بالتصدي لتسديدة " خربين" عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 .