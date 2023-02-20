الهلال يسقط شباب الأهلي دبي بثلاثية.. ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تجاوز نظيره شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.