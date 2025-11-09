قائد النصر "رونالدو" يعود إلى قائمة التاريخيين الخمسة بمساهمته الـ100

سجل قائد فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وصولًا سريعًا إلى مئويته الأولى في المساهمات التهديفية، خلال المباراة الـ85 له بدوري روشن السعودي.
ووفقًا لموقع دوري روشن، سجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه النصر في مباراة الانتصار على نيوم 3-1، فأصبح ذلك الهدف المُتمم لـ100 مساهمة تهديفية، بـ83 هدفًا و17 تمريرة حاسمة.
وجاء هدف رونالدو من علامة الجزاء، بعد إعاقة مواطنه جواو فيلكس من المالي عبد الله دوكوري.
وبعد تسجيل فيلكس الهدف الثالث من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، أصبحت ثنائية رونالدو وفيلكس الأقوى تهديفًا، بتسجيلهما معًا خلال مباراة واحدة في 5 جولات من أصل ثماني جولات حتى الآن.
وغابت أهداف فيلكس في الجولة الماضية، حين سجل رونالدو هدفي الانتصار على الفيحاء 2-1، فارتفع بعد نهاية الجولة السابعة إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على ثنائي الهلال سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.
وفي مواجهة النجمة والهلال، التي سبقت لقاء النصر بمستضيفه نيوم بيوم واحد، سجل قائد الهلال سالم الدوسري هدفين في الانتصار 4-2، فأصبح رصيده 83 هدفًا، متفوقًا على كريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد.
وذاب الفارق بين رونالدو والدوسري في الجولة الثامنة نفسها بهدف رونالدو في نيوم.
وقد نشهد أيضًا تغييرًا في المركز الرابع الذي يتبوؤه محمد السهلاوي بـ105 أهداف، ويبعد رونالدو والدوسري بفارق 22 هدفًا عن السهلاوي.