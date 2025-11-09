قائد النصر "رونالدو" يعود إلى قائمة التاريخيين الخمسة بمساهمته الـ100

وبعد تسجيل فيلكس الهدف الثالث من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، أصبحت ثنائية رونالدو وفيلكس الأقوى تهديفًا، بتسجيلهما معًا خلال مباراة واحدة في 5 جولات من أصل ثماني جولات حتى الآن.