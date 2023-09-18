لمدة يومين.. انطلاق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في مدينة حائل

يذكر أن حائل تعد المدينة السادسة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة حائل ليخضعوا لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي.